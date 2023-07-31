31 июля, 18:55
Пандемия COVID-19

На Кубе впервые с 11 марта не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19 за сутки

По сведениям агентства Prensa Latina, 90,8% кубинского населения прошли полную вакцинацию от коронавируса

ГАВАНА, 31 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Кубы впервые с 11 марта не зарегистрировало в воскресенье, 30 июля, за сутки ни одного нового случая заболевания COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Читайте также
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Было взято [30 июля] в общей сложности 138 проб для наблюдения, но не было ни одного положительного результата", - отмечается в заявлении. Как указали в ведомстве, с начала пандемии в марте 2020 года ковидом на Кубе переболели 1 115 064 человека. По сведениям агентства Prensa Latina, 90,8% кубинского населения прошли полную вакцинацию от коронавируса.

11 марта Минздрав впервые с начала пандемии сообщил, что на Кубе за сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения проинформировала, что в период с 26 июня по 23 июля 2023 года не зарегистрировала ни одного случая COVID-19 почти в половине стран мира. 

Теги:
КубаПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация