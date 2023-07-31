В Терлецком лесопарке Москвы обнаружили краснокнижного жука - мраморную бронзовку

Также можно встретить и другие виды бронзовок: металлическую золотистую, медную, вонючую, зеленую

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Жука, занесенного в Красную книгу Москвы (ККМ) под второй категорией редкости, зафиксировали сотрудники экоцентра "Конный двор" Мосприроды в Терлецком лесопарке, это мраморная бронзовка. Также можно встретить и другие виды бронзовок: металлическую золотистую, медную, вонючую, зеленую, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

"На природных территориях столицы обитают порядка 3 тыс. видов беспозвоночных животных, большинство из которых - насекомые. Среди них есть и особо охраняемые: порядка 200 видов этих небольших животных занесены в ККМ. В Терлецком лесопарке специалисты Мосприроды встретили мраморную бронзовку - редкого гостя природных территорий столицы, занесенного в ККМ под второй категорией редкости (виды, сокращающиеся в численности)", - говорится в сообщении.

Мраморная бронзовка - наиболее крупный из жуков своего вида, обитаемых в Москве. Длина его тела составляет порядка 27 мм. Эпитет "мраморная" бронзовка получила благодаря бронзовому отливу почти черной окраски и неровным светлым линиям на надкрыльях, что напоминает цвет мрамора. Личинки бронзовок прожорливы и питаются отмершими корешками и остатками растений, которые разлагаются в почве. Взрослые жуки питаются вытекающим древесным соком, но могут найти себе еду и на крупных цветках растений.

Мраморных бронзовок нередко путают с майскими жуками. Но эти жуки имеют ряд отличий, одно из которых - металлический блеск туловища бронзовки. Также отличить бронзовку от майского хруща можно по полету: надкрылья бронзовки во время полета остаются сложенными, а выпускает по бокам и расправляет она только прозрачные тонкие крылья.