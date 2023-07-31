В Гостином дворе в рамках урбанистического форума пройдут лекции, концерты и шоу для детей

В рамках форума запланированы тематические дни по интересам

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Лекции, концерты, мастер-классы и шоу для детей пройдут в Гостином дворе в рамках Московского урбанистического форума. Программу главных событий МУФ-2023 разместили в специальном разделе, на портале можно свериться с расписанием лекций, мастер-классов и дискуссий, выбрать удобный день для посещения и составить насыщенный план визитов на форум, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Московский урбанистический форум в Гостином дворе станет площадкой яркого и впечатляющего времяпрепровождения москвичей. Для этого мы подготовили разнообразную и насыщенную программу. Перед гостями выступят известные спикеры, артисты проведут бесплатные концерты, для детей будут организованы десятки квестов и мастер-классов. Все смогут посетить интерактивное выставочное пространство с уникальной экспозицией", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Она также отметила, что в рамках форума в Гостином дворе запланированы тематические дни по интересам. Для делового сообщества на площадке пройдут сразу три ключевых форума международного и всероссийского масштаба. Узнать подробности каждого из этих мероприятий теперь можно онлайн на специальной странице. Мы уверены, что за 41 день форума посетители Гостиного двора останутся под впечатлением от увиденного и оценят интенсивное развитие социальной сферы нашего любимого города за последние годы", - добавила заммэра.

Перед гостями Московского урбанистического форума выступят врач-психотерапевт, автор множества популярных книг Андрей Курпатов, писатель, теле- и радиоведущий Сергей Минаев, основатель одной из крупнейших дизайн-студий России Артемий Лебедев, автор бестселлеров Александр Цыпкин, известный врач-онколог Александр Дзидзария, диктор советского телевидения Анна Шатилова, артисты Валерия, Стас Михайлов, Николай Басков и многие другие. В программе запланированы разнообразные тематические дни. Например, День любви, День заботы о детях и День детского творчества, День МФЦ, День учителя, День службы занятости.

"Юных москвичей во время работы форума ждут многочисленные квесты и мастер-классы на площадке "Город детства". Каждый участник получит в подарок книгу - интерактивную прогулку с картой и заданиями "Я - Москва", о том, как устроен город. Отдельного внимания заслуживает интерактивное выставочное пространство Гостиного двора. Здесь посетители узнают о тенденциях в сфере заботы о здоровье, посетят Музей вредных привычек, Офис управления карьерой, опробуют симулятор старости, познакомятся с метанавыками человека будущего, а также смогут увидеть новейшие разработки в области протезирования и реабилитации и многое-многое другое", - сообщили в мэрии.

Как уточнили в соцкомплексе, на портале опубликована и будет обновляться также самая актуальная информация о центральных событиях - это III Международный конгресс Urban Health (2-3 августа), Всероссийский форум среднего профессионального образования (17-18 августа) и V Форум социальных инноваций регионов (5-8 сентября).

Деловая программа и социальные инновации

"В рамках III Международного конгресса Urban Health предусмотрена большая деловая программа. В Гостином дворе выступят ведущие эксперты в области медицины, экологии, архитектуры, педагогики, психологии. Гости форума узнают, в частности, как трансформируется московская медицина, что такое здоровая транспортная инфраструктура и зеленый девелопмент, как оставаться активным и востребованным в возрасте старше 50 лет и как снизить уровень стресса в мегаполисе", - анонсировали в мэрии.

Кроме того, в панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях Всероссийского форума среднего профессионального образования примут участие свыше 100 экспертов из России, СНГ и стран Азии. Они обсудят вопросы подготовки конкурентоспособных молодых специалистов для экономики страны и города. Участники обменяются опытом и представят эффективные практики в области повышения компетенций педагогов и наставников, мотивации студентов, а также использования современных образовательных технологий в колледжах.

"В рамках пятого юбилейного Форума социальных инноваций регионов планируется обсуждение эффективных практик по обеспечению устойчивости к вызовам времени и внедрению инновационных технологий в области социальной сферы, а также проведение выставки инновационных социальных проектов. Мероприятие объединит участников из всех субъектов Российской Федерации, среди которых представители органов государственной власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, науки, бизнеса, экспертного сообщества и волонтерского движения", - заключили в пресс-службе соцкомплекса.

Площадка в Гостином дворе станет масштабной презентацией последних достижений в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и будет работать с 9:00 до 22:00. Вход для всех гостей свободный, начиная со 2 августа. Подробнее ознакомиться с программой форума можно на официальном сайте.