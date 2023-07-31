В Костромской области выявили очаг кори

В регионе приняли дополнительные меры по проведению вакцинации

КОСТРОМА, 31 июля. /ТАСС/. Случай заражения корью зафиксирован в Буйском районе Костромской области, еще три человека с подозрением на корь находятся под наблюдением врачей в районе, их пробы обрабатываются в лаборатории. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

"В Буйском районе с подозрением на корь под наблюдением врачей находятся четыре человека. Как сообщили сегодня в департаменте здравоохранения Костромской области, диагноз у первого заболевшего подтвердился. Остальные пробы пока находятся в работе в специализированной лаборатории в Нижнем Новгороде", - говорится в сообщении.

В Буйском районе работает специализированный межведомственный штаб по противодействию распространению кори, приняты дополнительные меры по проведению вакцинации. В Буйской центральной районной больнице сформированы необходимые запасы вакцины. По данным пресс-службы, более 500 человек недавно вакцинировались, это жители Буя, поселка Чистые Боры и села Ликурга.

"Проведение профилактики осложняется тем, что многие граждане, несмотря на разъяснения специалистов и существующие риски, отказываются от вакцинации. Проведение подворовых обходов продолжается", - проинформировали в пресс-службе.