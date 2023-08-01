В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальниках или обнаженном виде

Теперь нарушители будут платить 6 тыс. рублей вместо 300 рублей

СУХУМ, 1 августа. /ТАСС/. Двадцатикратное увеличение штрафа за появление за пределами пляжей в купальниках или обнаженном виде вступило в силу в Абхазии со вторника. Теперь нарушители будут платить 6 тыс. рублей вместо 300 рублей.

8 июня парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и других общественных местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания, в купальных костюмах либо в обнаженном виде влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда или 6 тыс. рублей. Ранее штраф составлял пять минимальных размеров труда, или 300 рублей. Под обнаженным видом понимается полное отсутствие одежды на теле человека либо отсутствие одежды на его торсе.

"С 1 августа в соответствии с вступившими в силу изменениями в КоАП нарушители должны будут платить штраф в размере 6 тыс. рублей. У нас на набережных [городов] ходят пешие патрули, одной из их задач является выявить [нарушителей], вызвать оперативную группу из числа сотрудников [ОВД], которые пригласят в отдел милиции и составят административный протокол. Что касается других мест, то по факту любой сотрудник, который увидит такое правонарушение или любой гражданин может обратиться по телефону 02 и сообщить, что, к примеру, в ресторан зашел человек в плавках. Сотрудник милиции приедет, отреагирует в соответствии с законом", - сказал ТАСС заместитель министра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа.