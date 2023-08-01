В России некоторые частные клиники смогут консультировать пациентов онлайн

Экспериментальный правовой режим в сфере телемедицины рассчитан на три года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Экспериментальный правовой режим в сфере телемедицины запущен в России с 1 августа, он дает возможность некоторым частным клиникам консультировать пациентов онлайн. Это следует из постановления правительства РФ.

Режим рассчитан на три года. Его цель - расширить возможности телемедицинских консультаций для оказания плановой помощи при заболеваниях, которые диагностировали на очном приеме, и при продолжении лечения по выбору пациента другим врачом той же клиники, стаж работы по специальности которого составляет не менее семи лет.

"При проведении консультаций с применением телемедицинских технологий врачом может осуществляться коррекция назначенного на очном приеме лечения, назначение лечения (при его отсутствии), в том числе формирование рецептов на лекарственные препараты в форме электронного документа, при условии установления лечащим врачом диагноза и назначения лечения (при его наличии) по тому же заболеванию на очном приеме (осмотре, консультации)", - говорится в документе.

Консультировать пациента онлайн нельзя, если ему меньше 18 лет. Также запрет касается пациентов с инфекционными заболеваниями и тех, кто нуждается в экстренной либо неотложной помощи. Кроме того, телемедицину запрещено применять для медосмотров, медицинских освидетельствований и экспертиз.

Продолжительность первой консультации должна составлять не менее 20 минут. По итогам телемедицинской консультации оформляется медицинское заключение, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью медработника.

Как ранее отмечал министр экономического развития РФ Максим Решетников, в эксперименте участвуют 15 компаний, однако их число может увеличиться. Значительное количество участников говорит о том, что бизнес заинтересован в предоставлении востребованных у россиян услуг, считает он.