В Гидрометцентре рассказали, какие регионы ждет избыток осадков в августе

В частности, синоптики прогнозируют дожди в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской и Иркутской областях

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Дождливее обычного август прогнозируется в Бурятии, Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Иркутской областях и некоторых других регионах РФ. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Избыток осадков в августе прогнозируется в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Иркутской областях, Приморском крае, Бурятии, частично в Забайкалье, на Сахалине и Камчатке", - сообщил он.

Вильфанд рассказал, что дефицит дождей в последний месяц лета ожидается в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях, в Башкортостане, Ямало-Ненецком, Таймырском автономных округах, на севере Красноярского края и Якутии.