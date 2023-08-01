Яровая предложила создать на Камчатке молодежный научно-исследовательский центр биологии

Зампред Госдумы отметила, что в регионе есть уникальная возможность одновременно изучать реки и океан, вулканы и недра, рекреационные ресурсы и горячие источники

ТАСС, 1 августа. Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая предложила создать на Камчатке постоянно действующий молодежный научно-исследовательский центр по вопросам биологии. Предложение она озвучила на пленарной сессии открывшегося на Камчатке форума "Экосистема. Заповедный край".

"Нигде в мире вы не найдете такой уникальной возможности для молодых ученых, для вас, для того, чтобы одновременно исследовать реки и океан, вулканы и недра, рекреационные ресурсы, горячие источники. И, конечно, вот такое сосредоточение всего, что могла бы дать природа человеку для того, чтобы умно исследовать новые перспективы и возможности, наверно, нет нигде в мире. Поэтому, на мой взгляд, Камчатка достойна того, чтобы создавать на территории Камчатского края уникальный научно-исследовательский центр для молодых ученых именно по вопросам биологии", - сказала Яровая.

По словам губернатор Камчатского края Владимира Солодова, работа по созданию инфраструктуры для будущего центра уже ведется. Она будет располагаться на самой площадке форума - около гостиничного комплекса "Лагуна" - и рядом с ней.

"Для нас это больше, чем форум. Мы хотим, чтобы обсуждения, дискуссии, выработка каких-то предложений дополнялись делом. И у вас такая возможность будет <…>. И дальше мы хотим, чтобы вы не остановились в идеях, которые здесь на форуме родятся. Мы сейчас вовсю работаем для того, чтобы создать здесь на площадке, где мы работаем, и непосредственно рядом с ней круглогодичную инфраструктуру, чтобы вы могли приезжать сюда и приглашать сюда ваших единомышленников, экологов, тех, кто неравнодушно относится к природе, в течение всего года", - сказал губернатор.

Форум "Экосистема. Заповедный край" проходит на Камчатке с 1 по 7 августа и входит в линейку форумов Федерального агентства по делам молодежи. В 2023 году его проводят во второй раз. По традиции в рамках форума пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. В этом году авторы проектов будут претендовать на гранты в размере до 1 млн рублей.