Почти 50% опрошенных россиян считают переработку путем к повышению

По мнению 17% респондентов, сверхурочная работа помогает добиться внимания руководства, 8% таким образом получают возможность выражать лояльность к компании

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Около половины опрошенных россиян считают, что для повышения необходимо работать сверхурочно, а каждый пятый уверен, что благодаря задержкам на работе доводит задачи до конца. Об этом свидетельствуют результаты исследования группы "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) и исследовательского центра "Зарплаты.ру", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Почти каждый второй россиянин (45%) считает, что продвинуться по карьерной лестнице возможно только с помощью переработок. Из них каждый пятый (20%) утверждает, что именно благодаря этому сотрудник доводит задачи до конца. Чаще всего так считают жители Новосибирска (30%)", - говорится в итогах исследования.

Также 17% респондентов указали, что дополнительные часы на рабочем месте помогут обратить на себя внимание руководителя, и еще 8% отмечают, что так можно выразить лояльность к компании. Уточняется, что для 64% россиян дополнительные часы на работе стали необходимостью, а 41% полагает, что даже постоянные задержки - это не повод для увольнения.

Каждого второго (52%) респондента отказ от сверхурочной работы пугает несвоевременным выполнением задач, 39% - потерей дополнительного заработка, 33% - потерей благосклонности начальства. На фоне переживаний 53% россиян отмечают появление нервных срывов, снижение иммунитета указали 23% опрошенных, ухудшение когнитивных функций - 22%, бессонницы - 21%, скачки давления - 15%.

"Количество обратившихся за консультацией невролога, сомнолога и психолога в рамках программ добровольного медицинского страхования за первые шесть месяцев 2023 года выросло почти на 8%, включая различные инструменты: сессии с психологами, трансформационные игры, вебинары, медитации. За первые шесть месяцев 2023 года количество онлайн-консультаций таких специалистов выросло на 27,5% по сравнению с первыми шестью месяцами 2022 года. Среди вероятных причин: интенсивный рабочий темп, сильная нагрузка на сотрудников разных компаний и эмоциональное выгорание", - цитируют в итогах исследования управляющего директора по ДМС "Ренессанс страхование" Юлию Галаничеву.

Согласно результатам опроса, 40% считают, что достаточно научиться говорить "нет", чтобы исправить ситуацию на рабочем месте. 34% видят выход в правильном расставлении приоритетов, 19% - в смене работы, 15% - в найме себе ассистента, а 13% записываются на консультации с психологом для выставления личных границ.

В опросе приняли участие 2 150 соискателей в возрасте 25-55 лет. Опрос проводился в июле 2023 года в городах-миллионниках.

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