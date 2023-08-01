В Москве ожидаются переменная облачность и до 28 градусов тепла

Местами возможен кратковременный дождь

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 28 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 26-28 градусов тепла, в ночь на среду - до плюс 15 градусов.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 23 - плюс 28 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 12 градусов.