Няня и помощник капитана вошли в подборку высокооплачиваемых вакансий августа

Эти специалисты могут заработать 300-350 тыс. рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Управляющий домом, старший помощник капитана и няня вошли в подборку высокооплачиваемых вакансий августа от российских работодателей. Специалисты могут заработать 300-350 тыс. рублей, следует из подборки сервиса "Работа.ру", имеющейся в распоряжении ТАСС.

"Одну из самых высоких заработных плат предлагают в Одинцово управляющему загородным домом - от 350 тыс. рублей. Сотрудник будет выполнять все поручения, касающиеся управления домом, заниматься подбором персонала, курировать семейные вопросы и дела, оказывать полную поддержку членам семьи, взаимодействовать с сервисными службами. Кандидату необходимо иметь опыт аналогичной работы от трех лет и личный автомобиль, знать английский язык, а также обладать чувством стиля и выглядеть презентабельным", - говорится в подборке.

Также от 300 тыс. рублей может зарабатывать старший помощник капитана в Петропавловске-Камчатском. Специалист будет отвечать за организацию вахтенной службы на судне, охрану труда и отдыха членов экипажа, организацию подготовки экипажа к выполнению задач по предназначению судна, а также следить за состоянием и готовностью к использованию оборудования. Соискателю нужно иметь опыт работы от трех лет и высшее образование.

Аналогичную зарплату предлагают в Москве няне с двухлетним стажем. Сотруднице нужно обеспечивать уход за двумя детьми трех лет, заниматься их развитием, водить на прогулку, сопровождать на секциях и в отпуске, готовить еду, стирать и гладить детскую одежду. Для трудоустройства нужно обладать грамотной речью, быть доброжелательной, честной и стрессоустойчивой. Работодатель обеспечивает сотрудника питанием.

Такую же оплату труда предлагают зубному технику-керамисту в Санкт-Петербурге. В его обязанности будет входить выполнение несъемного протезирования в полном объеме. Кандидат должен иметь опыт работы от пяти лет, а также образование не ниже среднего специального. Работодатель предоставляет лабораторию со всем необходимым оборудованием.

В подборку также вошли вакансии сварщика ручной сварки в Сургуте (доход от 290 тыс. рублей), старшего механика на рыболовецкое судно (зарплата от 290 тыс. рублей), frontend-разработчика в Екатеринбурге (зарплата до 280 тыс. рублей), а также тракториста в Казани (доход от 277 тыс. рублей).