Австралия согласилась не вносить Большой Барьерный риф в число исчезающих объектов

Премьер-министр страны Энтони Альбанезе отметил, что правительству удалось добиться "значительного прогресса в реализации новой климатической политики"

СИДНЕЙ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Австралии приветствуют решение не вносить Большой Барьерный риф в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой уничтожения. Об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

По словам главы австралийского правительства, решение, принятое ЮНЕСКО, "подтверждает успешность и эффективность шагов, предпринятых властями Австралии для борьбы с изменением климата". "Риф [, будучи важным туристическим объектом,] приносит более 6 млрд австралийских долларов (порядка $4 млрд - прим. ТАСС) экономике страны и обеспечивает работой 64 тыс. человек. Мы инвестировали в защиту рифа рекордные 1,2 млрд австралийских долларов ($803 млн - прим. ТАСС), наверстывая упущенное прежним правительством и исправляя его ошибки", - указал Альбанезе в ходе выступления перед журналистами.

Он отметил, что правительству Австралии удалось добиться "значительного прогресса в реализации новой климатической политики", но указал, что для защиты природы континента предстоит сделать еще "очень многое". "На фоне глобального изменения климата нам нужно решительно действовать, защищая нашу землю и ее биоразнообразие, и это именно то, что мы собираемся сделать", - подчеркнул он, добавив, что власти страны и впредь будут "очень серьезно относиться к охране и защите Большого Барьерного рифа".

Ранее власти Австралии заявляли, что будут препятствовать включению Большого Барьерного рифа в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой уничтожения. Министр окружающей среды и водных ресурсов Таня Плиберсек отмечала, что экологические проблемы есть не только у Австралии и указывала на решимость австралийского правительства сделать все возможное для защиты рифа.

В начале 2022 года общественные и природоохранные организации призвали ЮНЕСКО включить австралийский Большой Барьерный риф в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, поскольку это "создаст важный прецедент и поможет сохранить другие объекты, оказавшиеся в опасности в связи с ростом температуры на планете". Также отмечалось, что новый статус рифа даст возможность активизировать международные действия по его сохранению и заставит Австралию "сменить подход к выполнению своих обязательств".

О Большом Барьерном рифе

Крупнейший в мире коралловый риф находится в Тихом океане, он протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2,5 тыс. км и занимает площадь около 344,4 тыс. кв. м. Эта гряда насчитывает более 2,9 тыс. отдельных коралловых рифов и 900 островов.

В последние десятилетия риф сильно страдает от деятельности человека, в частности загрязнения морской воды туристическими и промышленными объектами. Кроме того, негативное воздействие на кораллы оказывают тропические ураганы и грозы, а также потепление климата. За последние 25 лет было зафиксировано не менее шести случаев массового обесцвечивания кораллов рифа (в 1998, 2002, 2016, 2017, 2020 и 2022 годах) из-за повышения температуры океана.