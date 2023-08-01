На Курском и Рижском направлениях задерживаются поезда

Изменения в графике движения связаны с остановкой пригородного поезда на станции Москва-Пассажирская-Курская по техническим причинам

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Поезда Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за остановки пригородного поезда на станции Москва-Пассажирская-Курская по техническим причинам. Об этом во вторник сообщили в МЖД.

"Сегодня в 06:43 на станции Москва-Пассажирская-Курская по техническим причинам совершил незапланированную остановку пригородный поезд. На период оказания помощи в пути задерживаются некоторые пригородные поезда Курского и Рижского направлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МЖД принимает меры для введения графика движения поездов в штатный режим.