1 августа, 05:02

На Курском и Рижском направлениях задерживаются поезда

Изменения в графике движения связаны с остановкой пригородного поезда на станции Москва-Пассажирская-Курская по техническим причинам

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Поезда Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за остановки пригородного поезда на станции Москва-Пассажирская-Курская по техническим причинам. Об этом во вторник сообщили в МЖД.

"Сегодня в 06:43 на станции Москва-Пассажирская-Курская по техническим причинам совершил незапланированную остановку пригородный поезд. На период оказания помощи в пути задерживаются некоторые пригородные поезда Курского и Рижского направлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МЖД принимает меры для введения графика движения поездов в штатный режим. 

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