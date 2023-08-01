AP: на здании штаб-квартиры Twitter демонтировали новый логотип после жалоб жителей

По данным агентства, представители департамента Сан-Франциско по надзору за строительными работами также несколько раз пытались получить доступ к крыше офиса компании, но не были туда допущены

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Обновленный логотип Twitter в виде буквы X на здании штаб-квартиры в Сан-Франциско демонтировали всего через несколько дней после его установки из-за многочисленных жалоб местных жителей. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, строительные бригады демонтировали логотип после того, как департамент Сан-Франциско по надзору за строительными работами получил 24 жалобы. Как отмечает агентство, представители ведомства также несколько раз пытались получить доступ к крыше офиса Twitter, но не были туда допущены.

Телеканал CBS информировал, что новый логотип соцсети светит слишком ярко и мешает местным жителям. По его данным, установленная в пятницу буква X мерцает, "как вспышка молнии", ее свет проникает в квартиры даже сквозь опущенные шторы и беспокоит жителей соседних домов.

Ранее сообщалось, что власти Сан-Франциско начали расследование по делу о несанкционированном размещении логотипа на здании штаб-квартиры. Компания Илона Маска должна была согласовать действия с администрацией города перед тем, как устанавливать объект в виде буквы X на фасаде здания. Это требуется в целях безопасности и для сохранения единого облика города.