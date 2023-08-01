В Бурятии 1-4 августа прогнозируются сильные ливни

Ожидается усиление ветра до 24 м/c

УЛАН-УДЭ, 1 августа. /ТАСС/. В Бурятии с 1 по 4 августа прогнозируется ухудшение погоды. В республике ожидаются ливни и усиление ветра до 24 м/c, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"1-4 августа на большей части территории республики ожидаются дожди, сильные ливни. Местами грозы, возможен град, усиление ветра до 24 м/с", - сообщили в ведомстве. В ближайшие сутки на реках южных, юго-западных районов в связи с прогнозируемыми осадками сохраняется угроза подъема уровней рек с выходом воды на пойму, образование селевых потоков.

Спасатели призывают жителей и гостей Бурятии соблюдать меры безопасности, рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические маршруты, в акватории водоемов.

В последнюю неделю июля на территории Бурятии преобладала жаркая сухая погода, столбик термометра поднимался до 34 градусов. В первые дни августа температура воздуха опустится примерно на 10 градусов. В целом же в августе, по словам ведущего синоптика отдела метеопрогнозов Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ирины Черноусовой, средняя месячная температура воздуха по республике ожидается на градус выше средних многолетних значений, по Прибайкалью - выше на 1-2 градуса, по юго-западу - около средних многолетних значений.