В США расследуют нападение Cardi B на фаната во время концерта

Согласно Variety, во время концерта в девушку бросили "некий предмет со сцены"

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Полиция США начала расследование в отношении американской рэп-исполнительницы Cardi B, которая бросила со сцены микрофон в фаната во время своего концерта в одном из ночных клубов Лас-Вегаса. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

"30 июля 2023 года женщина пришла в полицейский участок Лас-Вегаса, чтобы сообщить о нанесении побоев. По словам жертвы, она присутствовала на мероприятии 29 июля 2023 года в Лас-Вегасе. <...> Во время концерта в нее бросили некий предмет со сцены", - приводит издание выдержку из документа. Полиция начала расследование по факту избиения.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как Cardi B бросает микрофон в женщину, после того, как та облила исполнительницу водой. "Когда тебе в лицо выплескивают воду и лед - это больно. То, что произошло вчера, было вопиющим неуважением," - приводит телеканал ABC комментарий Cardi B.

Variety напоминает, что в последнее время участились случаи нападений фанатов на артистов прямо во время концертов. В июне мужчина разбил лицо певице Биби Рексе, бросив в нее телефон на концерте в Нью-Йорке. Ему были предъявлены обвинения в нападении и преследовании при отягчающих обстоятельствах. В начале июля во время концерта в Вене зритель попал в глаз певцу Гарри Стайлсу неизвестным предметом.

Белкалис Марленис Альманзар, выступающая под псевдонимом Cardi B, - американская хип-хоп исполнительница и автор песен. В 2019 году она получила музыкальную премию Grammy за рэп-альбом Invasion of Privacy .