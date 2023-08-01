На станции метро "Лианозово" завершают отделку

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что новый участок салатовой ветки со станциями "Лианозово", "Яхромская" и "Физтех" планируется открыть осенью

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Отделочные работы завершаются на строящейся станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завершаем отделку на станции "Лианозово" нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Она расположена в районе Дмитровского шоссе рядом с МКАД. Со станции можно будет совершить пересадку на МЦД-1 и наземный городской транспорт", - написал мэр.

Он добавил, что новый участок салатовой ветки со станциями "Лианозово", "Яхромская" и "Физтех" планируется открыть осенью. "Он улучшит транспортную доступность для более чем 500 тыс. жителей районов Дмитровского, Восточное Дегунино, Бескудниковского, Лианозово и пос. Северного, а также города Долгопрудного Московской области", - заключил Собянин.