Режим Московского зоопарка изменился с 1 августа

Гулять по зоосаду можно будет с 07:30 до 21:00

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московский зоопарк скорректировал режим работы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного зоосада.

"С 1 августа Московский зоопарк немного корректирует режим работы. Гулять по зоопарку можно будет с 07:30 до 21:00. Вход на территорию будет открыт до 20:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 07:30 до 20:00. Обратите внимание на режим работы входов в зоопарк", - значится в сообщении.

Уточняется, что до 20:00 посетители могут зайти через главный вход, входы у детского зоопарка (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 43) и у станции метро "Баррикадная" (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 3).

"Также работают дополнительные входы: неподалеку от серых волков - ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 103, ежедневно с 10:00 до 18:00; около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию - ул. Большая Грузинская, ежедневно с 10:00 до 18:00; подле панд - ул. Красная Пресня, д. 4, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 18:00", - заключили в зоопарке.