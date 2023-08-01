1 августа, 06:42

Пушилин сообщил о планах по восстановлению 330 домов в Макеевке до наступления холодов

Врио главы ДНР выразил уверенность, что строители смогут справиться с этой задачей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Строителям необходимо восстановить 330 домов и сооружений в Макеевке до начала холодного времени года, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"330 домов, сооружений предстоит восстановить сейчас до холодного времени года", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live", выразив уверенность, что строители смогут справиться с этой задачей.

Пушилин отметил, что Макеевка подвергалась "варварским обстрелам", однако на данный момент восстановительные работы ведутся активно, уже привлечены подрядчики "с компетенциями, с людьми, с возможностями". 

Теги:
РоссияПушилин, Денис Владимирович
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