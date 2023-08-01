Роструд за полгода помог вернуть долги по зарплатам россиян на 7 млрд рублей

Таким образом удалось восстановить права 150 тыс. работников, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Роструд за первые шесть месяцев 2023 года помог вернуть задолженности по зарплате на сумму 7 млрд рублей. Таким образом удалось восстановить права 150 тыс. работников, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Благодаря вмешательству инспекций труда за первые 6 месяцев этого года погашено задолженности по зарплате на сумму 7 млрд рублей. Восстановлены права 150 тыс. работников. В целях погашения задолженности по заработной плате Рострудом организована комплексная работа по контролю за ситуацией с задержкой выплаты заработной платы, обеспечивающая, в том числе опережающее реагирование на проблемные ситуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для выявления долгов инспекторы труда внимательно изучают обращения россиян, отслеживают сообщения в СМИ и интернете, взаимодействуют с другими органами власти.

"Вопросы, связанные с невыплатой заработной платы, находятся на особом контроле нашего ведомства. Современный надзор основан на риск-ориентированном подходе, поэтому в работе с выявлением и погашением долгов по зарплате нам также помогают индикаторы риска, благодаря которым трудинспекторы реагируют на факты нарушений еще до того, как работник обратился с жалобой", - цитирует пресс-служба руководителя Роструда Михаила Иванкова.

Например, индикатор банкротства (срабатывает при подаче заявления о банкротстве) позволил Роструду добиться погашения задолженности по зарплате на сумму более 134 млн рублей еще до того, как работники обратились в инспекцию труда. Иванков отметил, что в том числе благодаря этим мерам, по данным Росстата, задолженность по заработной плате за последние годы существенно снизилась.