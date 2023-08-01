Глава Минфина Казахстана считает запрет на вейпы вопросом национальной безопасности

Межведомственная комиссия при правительстве ранее приняла решение о полном запрете в стране вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним

АСТАНА, 1 августа. /ТАСС/. Введение в будущем полного запрета на распространение вейпов в Казахстане является вопросом национальной безопасности. Об этом заявил заместитель премьер-министра - министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

Ранее межведомственная комиссия при правительстве приняла решение о полном запрете в стране вейпов (электронных сигарет), жидкостей и ароматизаторов к ним.

"Я считаю, что это правильное решение. У министерства здравоохранения есть полная информация о вреде вейпов, и мы даже не понимаем последствия [употребления вейпов]. Если употребляют наши дети, это уже вопрос национальной безопасности. Мы полностью будем запрещать и принимать все меры, чтобы впредь не допускать оборота вейпов", - сказал Жамаубаев.

По его словам, ограничения начнут действовать после вступления в силу соответствующего закона. "Сейчас парламент [до сентября] находится на каникулах. Когда депутаты приступят к работе, соответствующий законопроект будет внесен на их рассмотрение", - пояснил вице-премьер. Он предупредил, что после вступления ограничений в силу власти задействуют необходимые ресурсы, чтобы не допустить контрабанды электронных сигарет.

Как сообщила ранее депутат нижней палаты парламента Казахстана от партии "Республика" Нургуль Тау, рынок электронных устройств для потребления никотина вырос в республике в 300 раз с 2020 года по 2022 год. Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в июне заявил, что употребление вейпов в стране является напастью, которая угрожает здоровью нации.