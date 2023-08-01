В России начала действовать единая электронная виза для иностранцев

Ее могут получить граждане 55 государств

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Иностранные граждане могут оформить единую электронную визу в Россию с 10:00 мск 1 августа.

Электронную визу могут получить граждане 55 государств, в том числе европейских. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в различных мероприятиях, сообщали ранее в МИД РФ. Электронная виза является однократной, срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.

Оформить визу можно на специализированном сайте МИД РФ electronic-visa.kdmid.ru или через мобильное приложение. Заявление на оформление необходимо подавать не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Россию. Стоимость визы составляет около $52.

По оценкам Минэкономразвития, въездной турпоток по итогам 2023 года может вырасти до 10 млн человек, в том числе благодаря запуску электронной визы.

В 2020 году в РФ был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран. Однако вступление закона в силу было приостановлено из-за пандемии. Осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.