С речных вокзалов Москвы за три месяца отправилось около 1 тыс. круизных теплоходов

Как напомнил заммэра столицы Максим Ликсутов, на круизных теплоходах можно попасть в 30 крупных городов и туристических центров страны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Свыше 160 тыс. пассажиров на порядка 1 тыс. круизных теплоходов отправилось с Северного и Южного речных вокзалов Москвы за три месяца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Прошло уже три месяца со старта навигации - сезон речных путешествий по городам страны в самом разгаре! Как напомнил [заммэра столицы] Максим Ликсутов, на круизных теплоходах можно попасть в 30 крупных городов и туристических центров страны. Самые популярные направления июля - Санкт-Петербург, Ярославль, Пермь и Казань", - значится в сообщении.

По словам Ликсутова, которого цитирует пресс-служба, после обновления Северный и Южный речные вокзалы стали комфортным местом отдыха москвичей и туристов. Кроме того, там регулярно устраивают бесплатные мероприятия для детей и взрослых. "За три месяца с начала навигации причалы обоих вокзалов приняли и отправили почти 1 тыс. теплоходов с более 160 тыс. пассажиров на борту", - добавил заммэра.

Посмотреть расписание круизных теплоходов от Северного и Южного речных вокзалов можно на сайте московского транспорта.