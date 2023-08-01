Главархив Москвы пополнил онлайн-сервис "Моя семья" документами священнослужителей

Благодаря новому поступлению значительно расширился диапазон поиска генеалогической информации

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Главархив Москвы открыл доступ к семейным документам священнослужителей XVIII и XIX веков. Новое поступление ревизских сказок размещено в онлайн-сервисе "Моя семья", сообщили в пресс-службе соцкомплекса столичного правительства.

"В онлайн-сервисе "Моя семья" Главархив Москвы открыл доступ к ревизским сказкам священнослужителей за вторую половину XVIII - начало XIX века. Сейчас в "Моей семье", а также на портале "Поиск по архивам", который был совместно создан Главархивом Москвы и "Яндексом", размещены ревизские сказки купцов, цеховых, крестьян, мещан", - значится в сообщении.

Благодаря новому поступлению значительно расширился диапазон поиска генеалогической информации, и москвичи, чьи предки были священнослужителями, получили дополнительные источники для изучения истории своей семьи.

"Онлайн-сервис "Моя семья" был создан два с половиной года назад и очень быстро стал популярным. Сейчас сервис - самый востребованный проект Главархива. Горожане с большим интересом готовы исследовать историю своей семьи, а мы, в свою очередь, с большой радостью ищем новые пути, чтобы дать возможность легче и быстрее узнать свои корни. Так, в январе этого года мы расширили возможности "Моей семьи" и создали платформу "Поиск по архивам", которая стала еще удобнее в использовании. Достаточно вбить в поисковую строку имя предка, после чего искусственный интеллект подберет все доступные документы, пользователю останется только определить своих предков из предложенных вариантов", - отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводит пресс-служба.

Ревизские сказки представляют собой аналог современных переписей населения. Сказки составляли по различным сословиям для последующего обложения их налогами. Самая ранняя ревизская сказка из вновь опубликованных описывает духовных лиц церквей Серпуховского и Коломенского уездов Московской губернии за 1782 год и относится к ревизии, которая проводилась в 1781-1787 годах. Другие документы сохранились за 1795, 1798 и 1811 год. Они помогают представить себе жизнь духовного сословия того времени.

Записи священнослужителей

"В сохранившихся ревизских сказках духовных лиц записаны состав семей, возраст самого священника или других служителей церкви, а также их родных. В ревизской сказке 1782 года указывали не только семьи служивших на тот момент в церквях духовных лиц, но и состав семей уже отошедших от службы священно- и церковнослужителей. В документах последующих ревизий можно найти и более подробные сведения. Так, у сыновей священнослужителей уже указывали название духовного учебного заведения, где они обучались на момент ревизии. Также по сравнению с 1782 годом в 1795 и 1798 годах ревизские сказки были более структурированными. Например, теперь записи о мужчинах и женщинах стали вести на отдельных листах: на одном листе размещали только мужских представители семьи, а на другом - женских", - рассказали в мэрии.

Там подчеркнули, что особый интерес представляют ревизские сказки священнослужителей 1811 года - последней ревизии перед Отечественной войной 1812 года.

"Ревизию даже не довели до конца: она прервалась из-за угрозы войны с Францией. Были переписаны только мужчины, женщины в этой ревизии не числятся. В ходе военных действий в Московской губернии и в результате занятия Москвы наполеоновскими войсками, которые активно грабили церкви и монастыри, погибло много священнослужителей, было уничтожено значительное количество церквей, часть которых впоследствии не восстановили. Поэтому ревизские сказки духовных лиц 1811 года имеют особое значение, так как помогают зафиксировать не только генеалогические, но важные исторические данные", - пояснили в пресс-службе.

Помимо ревизских сказок, в онлайн-сервисе "Моя семья" и на портале "Поиск по архивам"хранятся метрические книги и исповедные ведомости. Метрические книги содержат данные о рождении, браке и смерти жителей Москвы и Московской губернии с 1772 до 1917 года, исповедные ведомости представляют собой посемейные списки прихожан церкви. Сейчас горожанам доступно более 9,7 млн оцифрованных страниц из церковных документов православных, католиков и лютеран, мусульман, иудеев и старообрядцев, заключили в соцкомплексе правительства столицы.