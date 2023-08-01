В Британии впервые запустили доставку почтовых отправлений с помощью дронов

Разработанные компанией Skyports дроны начали перевозить письма и посылки весом до 6 кг между Оркнейскими островами

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Королевская почта Великобритании (Royal Mail) запустила первую в стране доставку отправлений с помощью беспилотников. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Дроны, разработанные компанией Skyports, начали перевозить письма и посылки весом до 6 кг между Оркнейскими островами (архипелаг в Шотландии). В первую очередь речь идет об островах Граемсей и Хой. Пока что работа беспилотной доставки запланирована на три месяца, однако впоследствии она может начать функционировать на постоянной основе. Ожидается, что такие отправления помогут избежать перебоев в работе почтовой службы, которые возникают из-за погодных условий и труднодоступности пунктов назначения.

С помощью дронов Royal Mail сейчас "осуществляет доставку почты в одни из самых отдаленных населенных пунктов Соединенного Королевства", заявил Крис Пэкстон, глава отдела испытаний беспилотных летательных аппаратов. Он также подчеркнул, что использование беспилотников позволит сократить количество вредных веществ, которые выбрасываются в атмосферу во время доставки отправлений привычными способами.

Швейцарская почтовая служба Swiss Post и компания Matternet начали доставлять почту дронами еще в 2017 году, но приостановили работу сервиса после того, как посылки чуть не упали на детей. В 2020 году работа беспилотников была возобновлена в связи с техническим усовершенствованием системы.

В апреле "Почта России" и SK Capital запустили тесты беспилотных авиасистем на Чукотке. Первые базы дронов должны появиться в 2024 году на аэродромах в девяти поселках и городах Чукотки и Ямала.