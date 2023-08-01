Москвичи пополнили лицевой счет транспондера на портале mos.ru более 2 тыс. раз

По словам директора департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий Москвы Владимира Новикова, востребованность функции начала расти с началом летнего сезона

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. раз жители столицы воспользовались сервисом "Мои платежи" на портале mos.ru с начала года, чтобы пополнить лицевой счет транспондера для более удобного проезда по платным участкам дорог, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В начале 2023 года у автолюбителей появилась возможность пополнять в сервисе "Мои платежи" баланс транспондера. Теперь горожанам не надо переходить для этого на сторонние интернет-ресурсы, все можно сделать вместе с получением городских услуг и оплатой других счетов. С момента запуска этой функцией воспользовались более 2 тыс. раз, причем ее востребованность начала расти с началом летнего сезона, когда жители стали чаще выезжать на дачи и в отпуска. Сегодня к сервису подключено два оператора коммерческих автодорог, продолжаем работу по подключению новых партнеров", - приводятся слова директора департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий Москвы Владимира Новикова.

Сейчас в сервисе "Мои платежи" на портале mos.ru автомобилисты могут пополнить счета транспондеров двух операторов платных дорог: АО "Новое качество дорог" и ООО "Объединенные системы сбора платы". Транспондеры этих операторов позволяют оплачивать проезд на любых платных российских трассах и участках дорог.