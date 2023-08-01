Кириенко сообщил, что форум "Экосистема" на Камчатке станет круглогодичным

Развитие инфраструктуры, в частности, создание филиала Университета "Сириус", позволит сформировать постоянный образовательный центр для молодежи, которой интересны охрана природы и экология, рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край", который ежегодно проходит на Камчатке, станет круглогодичным. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, общаясь с журналистами на полях форума.

"Мы сейчас провели совещание, обсуждали вместе с партнерами форума и с руководством Камчатского края развитие инфраструктуры, которая позволит этот форум сделать по факту круглогодичным. Рядом с этой площадкой по поручению президента формируется филиал "Сириуса", как детский центр, и рядом будет создана необходимая инфраструктура, которая позволит не короткий промежуток времени, то есть не просто неделю, а по поручению президента [создать] такой молодежный образовательный центр, приоритетом которого является как раз экология, бережное отношение к природе и все, что связано с наукой о природе", - сказал он.

Кириенко отметил, что в форуме в этом году впервые участвуют школьники старших классов - участники Российского движения детей и молодежи "Движение первых". "У него даже сформировалось отдельное направление юннатов - юных натуралистов, которые здесь уже присутствуют, и это будет направление российского детского движения во всех регионах нашей страны", - отметил он.

Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" входит в линейку платформы "Росмолодежь.События". В "Экосистеме" в 2023 году принимают участие 450 молодых людей из всех регионов России: экоактивисты, молодые географы, биологи и экологи, ученые, общественные деятели в сфере экологии.