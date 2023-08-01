В Москве определили победителей конкурса среди специалистов по работе с молодежью

Награждение победителей конкурса проведут в рамках празднования Дня города

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Финал конкурса "Московские мастера. Молодежка", в рамках которого между собой соревновались девять лучших специалистов по работе с молодежью, прошел в столице. По итогам испытания были определены три победителя, сообщается на портале мэра Москвы.

"Конкурс "Московские мастера. Молодежка" в столице проходил впервые. На протяжении четырех этапов участники развивали свои навыки, разрабатывали новые проекты. В финале участники должны были предложить варианты разрешения смоделированных кризисных ситуаций, которые могут развернуться в сфере работы с молодежью. Звание "Московский мастер" и первое место в конкурсе жюри отдало председателю первичной профсоюзной организации обучающихся Университета науки и технологий "МИСиС" Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования Зафару Сафарову", - говорится в сообщении.

Второе место завоевал педагог дополнительного образования Московского техникума креативных индустрий им. Красина Вадим Федоров. Третье место досталось Марии Ершовой, главному специалисту отдела по работе с некоммерческими организациями проектного офиса "Молодежь Москвы". Финалистам было предложено девять уникальных ситуаций, которые им предстояло разрешить за ограниченное количество времени. Специалисты должны были разобраться в обстоятельствах, оценить свои компетенции и полномочия, а также имеющиеся ресурсы. По результатам проведенного анализа они презентовали наиболее эффективные решения. Награждение победителей конкурса состоится в рамках празднования Дня города.

Конкурс "Московские мастера. Молодежка" - это соревнование специалистов по работе с молодежью. Оно проводится среди работников трех категорий: органов исполнительной власти, некоммерческих организаций и высших учебных заведений.