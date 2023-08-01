Почти 30 социально значимых объектов в Москве получили адреса за полгода

В том числе 13 учебных учреждений

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Адреса в Москве были присвоены за полгода 27 социально значимым объектам. Среди них учреждения образования, здравоохранения и спорткомплексы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Среди социальных объектов, которые получили адреса в первом полугодии 2023 года, больше всего учебных учреждений - 13. Они рассчитаны более чем на 5 тыс. школьников и 1,5 тыс. детей дошкольного возраста. Здания возведены на территории четырех городских округов - на северо-западе, севере, юге столицы и в ТиНАО. Также были адресованы шесть объектов здравоохранения, пять религиозных организаций и три спортивных комплекса", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, распоряжение о присвоении, изменении или аннулировании адреса издает департамент городского имущества. Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) выполняют техническую часть этой работы. В городских округах Троицк и Щербинка услугу по адресации оказывают местные администрации.

Объекты здравоохранения, получившие адреса в этом году, начнут принимать пациентов в районах Беговом, Вешняки, Покровское-Стрешнево, Строгино и Даниловском. Например, на северо-западе столицы на улице Твардовского, дом 10, строение 5 почти завершили строительство поликлиники на 750 посещений в смену. Уже ведется благоустройство территории, пусконаладочные работы и монтаж технологического оборудования.

"Среди спортивных объектов, которым присвоили адреса в первом полугодии, два физкультурно-оздоровительных комплекса в деревне Летово Сосенского поселения ТиНАО и во Внукове. На юго-востоке Москвы по адресу: Волжский бульвар, дом 8А появилась спортивная школа олимпийского резерва "Ника". В ней смогут заниматься профессиональные спортсмены и любители", - приводятся в тексте слова гендиректора МосгорБТИ Александра Кинева.