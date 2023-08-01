Нарышкин возложил цветы к обелиску павшим в Первой мировой войне

Председатель Российского исторического общества также возложил цветы к могиле верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской империи великого князя Николая Николаевича Младшего

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин принял участие в церемонии возложения цветов к обелиску "Павшим в Мировой войне 1914-1918 годов" в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны.

Председатель РИО также возложил цветы к могиле верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской империи великого князя Николая Николаевича Младшего. Его отец великий князь Николай Николаевич Старший являлся сыном Николая I. Останки князя Николая Николаевича Младшего захоронены в Часовне Спаса Преображения на территории мемориального комплекса.

В мероприятии также приняли участие члены Российского исторического общества.