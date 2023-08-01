Россия передала Киргизии более 1 тыс. т гуманитарной помощи

В нее вошло 1 215 т пшеничной муки и более 180 т подсолнечного масла

БИШКЕК, 1 августа. /ТАСС/. Россия передала Киргизии очередную партию продовольственной помощи, в нее вошло 1 215 т пшеничной муки и более 180 т подсолнечного масла. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Киргизии.

"1 августа 2023 года в Бишкеке при участии посольства и Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана состоялась церемония передачи очередной партии российской продовольственной помощи в объеме 1 215 т витаминизированной пшеничной муки и более 180 т подсолнечного масла", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. Продукты распределят среди более чем 26 тыс. человек из уязвимых слоев населения в разных регионах республики.

По информации посольства, аналогичная акция в ближайшие дни пройдет в Оше с участием генерального консульства России и полномочного представительства президента Киргизии в Ошской области.

"Поставки продовольствия осуществляются в рамках основного взноса Российской Федерации в фонд Всемирной продовольственной программы ООН", - добавили в диппредставительстве.