Жители Подмосковья с начала года заключили соцконтракты на 130 млн рублей

Самыми востребованными стали социальные контракты на открытие собственного дела

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Около 1 тыс. жителей Московской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заключили социальные контракты на общую сумму 130 млн рублей с начала 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года около 1 тыс. жителей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, заключили соцконтракты на общую сумму 130 млн рублей. Самыми востребованными стали социальные контракты на открытие собственного дела - это более 380 контрактов, а на поиск работы заключено 354 контракта", - привели в пресс-службе слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.

В министерстве отметили, что благодаря проекту "Социальный контракт" жителям помогают в поиске работы, открытии собственного дела и преодолении сложной жизненной ситуации.

"Выплаты по соцконтракту зависят от цели. Максимальная сумма помощи составляет 350 тыс. рублей. Оформить социальный контракт можно электронно, через региональный портал госуслуг", - добавили в пресс-службе.