В Якутии в 2026 году введут образовательный комплекс "Точка будущего"

Комплекс будет содержаться на средства благотворительного фонда "Новый дом", обучение для детей будет бесплатным

ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Образовательный комплекс "Точка будущего", строительство которого идет в якутском поселке Жатай, планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

"Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 1 августа, проверил строительство крупнейшего образовательного комплекса "Точка будущего" в Жатае. На данный момент практически полностью завершена установка свайного поля под основным зданием объекта. В пик работ здесь задействуют более 1 тыс. рабочих. Кластер возводится с привлечением частных инвестиций благотворительного фонда "Новый дом". <…> Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в сентябре 2026 года", - говорится в сообщении.

Строительство комплекса идет по графику. Проект реализуется по соглашению, которое в 2021 году было подписано между Якутией и учредителем благотворительного фонда "Новый дом" Альбертом Авдоляном. Комплекс будет содержаться на средства фонда, обучение для детей будет бесплатным.

Первый образовательный комплекс "Точка будущего", включающего детский сад, школу и поселок для проживания приемных семей, открылся в Иркутске в 2020 году. Проект создан на средства благотворительного фонда.

Как добавили в региональном правительстве, в Жатае идет возведение ряда соцобъектов вокруг строящейся Жатайской судоверфи, которая должна обеспечить судами арктические реки Якутии. В декабре этого года введут семиэтажное здание на 200 мест для работников Жатайской судоверфи. Здание общежития строится на средства федерального бюджета.

Также в Жатае строится средняя школа площадью свыше 5 тыс. кв. м. Строительство ведется в рамках концессионного соглашения между правительством региона и компании "ПроШкола" (дочернее предприятие ВЭБ.РФ, которое участвует в федеральной программе строительства школ в России). По плану ввод объекта в эксплуатацию - в конце 2023 года. "Строительная готовность школы на данный момент составляет всего 30%. К сожалению, есть определенное отставание. Поэтому основная задача на сегодня - быстрее войти в график и выполнить план работ, чтобы до конца текущего года ввести качественно построенный и оснащенный объект", - привели в правительстве слова Николаева.