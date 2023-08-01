1 августа, 08:07

В Соцфонде сообщили, что единое пособие получают около 9 млн человек

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков рассказал, что большинство заявлений на пособие подают в электронном виде

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Единое пособие в России назначено родителям 8,6 млн детей, а также 280 тыс. беременных. Большинство заявлений на пособие подают в электронном виде, сообщил во вторник председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

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"За текущий год единое пособие уже назначено на 8,6 млн детей, также это пособие назначено 280 тыс.беременных женщин. То есть фактически получателем данного пособия в нашей стране на текущий момент являются уже 9 млн граждан. Полагаю, что процесс организован здесь эффективно и в нашей стране выстраивается целостная система социальной защиты семей с детьми", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Чирков также отметил, что 93% заявлений на пособие поступает в электронном виде.

Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, - это 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧирков, Сергей Александрович
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