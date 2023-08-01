В Соцфонде сообщили, что единое пособие получают около 9 млн человек

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков рассказал, что большинство заявлений на пособие подают в электронном виде

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Единое пособие в России назначено родителям 8,6 млн детей, а также 280 тыс. беременных. Большинство заявлений на пособие подают в электронном виде, сообщил во вторник председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

"За текущий год единое пособие уже назначено на 8,6 млн детей, также это пособие назначено 280 тыс.беременных женщин. То есть фактически получателем данного пособия в нашей стране на текущий момент являются уже 9 млн граждан. Полагаю, что процесс организован здесь эффективно и в нашей стране выстраивается целостная система социальной защиты семей с детьми", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Чирков также отметил, что 93% заявлений на пособие поступает в электронном виде.

Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, - это 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.