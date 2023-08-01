Юрлица смогут изменять время начала парковки в мобильном приложении "Парковки России"

Функцией можно воспользоваться до трех раз в месяц

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Функция по изменению времени начала парковки в мобильном приложении "Парковки России" стала доступна юридическим лицам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Юрлицам стала доступна уникальная функция по изменению времени начала парковки! В приложении "Парковки России" теперь можно изменить время начала парковки с корпоративного счета. Какие условия надо выполнить, чтобы исправить ошибку: все изменения можно внести только до конца текущих суток, отредактировать каждую парковку можно только один раз, функцией можно воспользоваться до трех раз в месяц, парковка должна завершиться самостоятельно", - говорится в сообщении.

Как добавили в ГКУ "АМПП", компании могут менять время начала парковочных сессий каждого водителя, которого они подключили к личному кабинету юрлица "Московского паркинга".

"В соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина мы предоставляем автомобилистам качественные и полезные сервисы, постоянно улучшаем транспортные приложения. По просьбам пользователей изменение времени начала парковки теперь доступно и для юридических лиц. Все организации, которые зарегистрированы в личном кабинете юрлица "Московского паркинга", могут корректировать время старта сессии с корпоративного счета", - отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.