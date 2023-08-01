Москвичи воспользовались сервисом онлайн-записи к ветеринару более 700 тыс. раз

С помощью сервиса "Мой питомец" в формате одного окна можно записаться к врачу и просмотреть амбулаторную карту домашнего животного

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Москвичи записали своих питомцев к ветеринару онлайн больше 700 тыс. раз с момента начала предоставления услуги. Из них свыше 110 тыс. - с начала 2023 года, сообщается на портале мэра Москвы.

"Востребованность онлайн-записи к ветеринару с момента появления услуги выросла вдвое. Если в первый год работы ею воспользовались около 96 тыс. раз, то в 2022 году - почти 215 тыс. раз. Всего за 4,5 года москвичи записали своих питомцев онлайн больше 700 тыс. раз. Такой рост обусловлен удобством сервиса: жители могут в удобном формате ознакомиться с предлагаемыми услугами и подобрать ближайшее учреждение, а если информация о животном есть в личном кабинете владельца на mos.ru, запись займет всего пару минут", - рассказали в пресс-службе.

"С появлением суперсервиса "Мой питомец" в формате одного окна теперь можно не только записаться к врачу, но и просмотреть амбулаторную карту домашнего животного, в которой автоматически обновляются данные результатов посещения врача и анализов. Широкий спектр возможностей суперсервиса позволяет решить любой вопрос, связанный со здоровьем четвероногого члена семьи", - отмечается на портале.

На mos.ru можно записать животное в любую из 26 государственных ветклиник на терапевтические услуги, вакцинацию, клинико-диагностические и лабораторные исследования, оформление ветеринарных сопроводительных документов, чипирование. Наиболее востребованная услуга - вакцинация.