Пенсии по российскому законодательству в новых регионах получат 460 тыс. человек

Помимо этого, Соцфонд сообщил, что ежемесячные выплаты получают 115 тыс. человек с инвалидностью

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские пенсии с 1 марта на территории новых регионов назначили 460 тыс. жителей, также ежемесячные выплаты получают 115 тыс. человек с инвалидностью. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

"С 1 марта ежемесячные выплаты получают 115 тыс. инвалидов. Тут у нас все заявления рассмотрены. Очень успешно, активно осуществляется и перевод на российские пенсии. Эта работа непростая, кропотливая. Мы подтверждаем стаж, работают специальные комиссии. И в итоге уже с марта мы назначили федеральные пенсии для 460 тыс. наших граждан", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Чирков отметил, что в системе персонифицированного учета Соцфонда зарегистрировано уже более 3,3 млн человек из новых регионов. Кроме того, жители этих территорий получают единое пособие, оно назначено на 210 тыс. детей и 4 тыс. беременных женщин. Материнский капитал оформили более 90 тыс. семей.

Всего, по словам председателя Соцфонда, с нового года в новых регионах назначили более 1 млн мер социальной поддержки.