1 августа, 08:18
Пандемия COVID-19

В России заболеваемость ковидом за неделю снизилась на 5,9%

Владимир Гердо/ ТАСС
© Владимир Гердо/ ТАСС

Число госпитализаций сократилось на 5,5%

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 5,9%, а число госпитализаций сократилось на 5,5%. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 31 регионе.

По данным штаба, за неделю выздоровели 5 412 человек, что на 6,5% больше в сравнении с предыдущей неделей, 40 человек умерли за этот период.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 977 274 случая заражения и 22 430 122 случая выздоровления, 399 854 человека умерли. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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