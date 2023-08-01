В России заболеваемость ковидом за неделю снизилась на 5,9%

Число госпитализаций сократилось на 5,5%

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 5,9%, а число госпитализаций сократилось на 5,5%. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 31 регионе.

По данным штаба, за неделю выздоровели 5 412 человек, что на 6,5% больше в сравнении с предыдущей неделей, 40 человек умерли за этот период.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 977 274 случая заражения и 22 430 122 случая выздоровления, 399 854 человека умерли.