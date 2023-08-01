На Неделе финансовой грамотности в Москве расскажут, как распознать финансовую пирамиду

Мероприятие пройдет в малом зале Московского концертного зала "Зарядье"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Финансовый кинолекторий на Московском урбанистическом форуме откроет серию кинопоказов демонстрацией эпизодов сериала "Мавроди. Миф и человек". На примере сериала участникам расскажут, как не стать жертвой финансовой пирамиды, сообщила пресс-служба департамента финансов города Москвы.

Мероприятие будет проходить в малом зале Московского концертного зала "Зарядье".

"На Неделе финансовой грамотности в рамках Московского урбанистического форума запланированы кинолектории. Откроет серию кинопоказов 5 августа в 19:00 демонстрация эпизодов сериала "Мавроди. Миф и человек". На примере сериала о создателе самой известной финансовой пирамиды участникам расскажут о сущности и признаках финансовых пирамид, их современной "реинкарнации" в сети Интернет. По статистике, каждые четыре часа в России появляется новая финансовая пирамида, каждые несколько лет разрабатываются новые схемы обмана, а ежегодный ущерб от деятельности таких организаций составляет около 100 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 6 августа гости Недели финансовой грамотности посмотрят художественный фильм "Нежданно-негаданно" вместе с представителем одного из банков, финансовым блогером Светланой Толкачевой и актером, стендап-комиком Кареном Арутюновым. 9 августа пройдет показ фильма "Бешеные деньги" по одноименной пьесе А. Н. Островского. Кинокартина в том числе демонстрирует, как хаос в личных финансах может разрушить и жизнь, и семью, и карьеру. Зрители вместе с ведущим и автором проекта "Деньги-24" телеканала "Москва-24" Константином Цыганковым порассуждают о том, как правильно планировать семейный бюджет, вести учет расходов, взаимодействовать с кредитными организациями. А завершится серия просветительских киносеансов просмотром культового советского фильма "Берегись автомобиля". Он пройдет 10 августа. Вместе с заместителем начальника Управления по связям с общественностью ГУ Банка России по ЦФО Дмитрием Барановым и генеральным директором "Москонцерта", кинопродюсером Ильей Бачуриным гости Московского урбанистического форума проанализируют действия и поступки любимых героев с точки зрения управления и распоряжения денежными средствами.

"Помимо кинолекториев, для гостей подготовлены тематические лекции, мастер-классы, игры, интерактивная программа. Самые активные участники получат памятные подарки", - подчеркнула руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Неделя финансовой грамотности пройдет на Московском урбанистическом форуме с 5 по 11 августа.