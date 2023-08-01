В Госдуме предложили давать медали отличникам при отсутствии высоких баллов на ЕГЭ

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова считает, что медаль "За успехи в учении" может учитываться высшими учебными заведениями в качестве индивидуального достижения абитуриента

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила министру просвещения Сергею Кравцову выдавать медали "За успехи в учении" школьникам-отличникам, которые не смогли подтвердить свои результаты баллами при сдаче ЕГЭ. Письмо на имя Кравцова есть в распоряжении ТАСС.

Лантратова отметила, что учащиеся, которые получили оценки "отлично" по всем предметам школьной программы, но не подтвердили результат высокими баллами ЕГЭ по русскому и математике, не получают аттестат с отличием и медаль "За особые успехи в учении". "По этой причине несколько сотен российских школьников ежегодно теряют возможность получения дополнительных баллов при поступлении в высшие учебные заведения", - добавила депутат.

"Решением данной проблемы может стать выдача медали "За успехи в учении" в качестве приложения к аттестату о среднем общем образовании для учащихся, получивших по результатам освоения программы среднего общего образования оценки "отлично", но не подтвердивших данный результат соответствующим баллом ЕГЭ", - предложила Лантратова.

Парламентарий полагает, что медаль "За успехи в учении" может учитываться высшими учебными заведениями в качестве индивидуального достижения абитуриента, дающего до трех дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

"На основании изложенного прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность реализации предложенной инициативы и представить позицию министерства по данному вопросу", - написала Лантратова.