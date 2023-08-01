В Удмуртии всех госпитализированных из лагеря детей выписали из больницы

Они находятся в удовлетворительном состоянии и в лечении не нуждаются, сообщила зампред правительства республики Эльвира Пинчук

ТАСС, 1 августа. Дети, которые были госпитализированы после вспышки острой кишечной инфекции в лагере "Юность" в Удмуртии, выписаны из больницы, сообщила зампред правительства республики Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале.

"Все дети из лагеря "Юность", которые попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции, выписаны домой", - написала Пинчук.

Всего в Воткинскую городскую больницу были госпитализированы 17 детей, под амбулаторным наблюдением находились еще 4 ребенка и 4 взрослых. В настоящее время все они в удовлетворительном состоянии и в лечении не нуждаются.

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в лагере в Воткинском районе Удмуртии в конце июля. Следователи возбудили уголовное дело, работу лагеря приостановили.