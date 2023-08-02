Один не дома: когда и для чего ребенку требуется нотариальное согласие родителей

Если нужна помощь медиков
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Один из самых важных видов согласий - согласие на сопровождение в медицинском учреждении. Такой документ может пригодиться не только в поездках. Например, ребенка в больницу может отвести супруг его матери, который не является биологическим отцом или официальным опекуном. При наличии такого согласия его пустят вместе с ребенком на прием к врачу, а также выдадут все необходимые документы: справки, выписки, результаты исследований и так далее.
Важно отметить, что принимать решение о проведении любых медицинских процедур с ребенком имеет право только родитель. Но в согласии он может указать, какие манипуляции уполномочен одобрить предъявитель документа.
Если одолевает жажда знаний
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Без личного присутствия родителей ребенок зачастую не может записаться в кружки, секции, спортивные и образовательные организации. Также трудности могут возникнуть, когда его нужно будет забрать с занятий. В этом случае необходимые полномочия третьему лицу родители также могут передать, удостоверив соответствующее согласие у нотариуса.
Кроме того, согласие родителей потребуется, если ребенок в возрасте с 14 до 18 лет хочет обучаться в автошколе, сдать экзамен и получить водительские права, а также для заселения несовершеннолетнего студента в общежитие.
Для юных стартаперов
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Нотариусы также могут удостоверить согласие родителей и законных представителей, позволяющее ребенку заниматься предпринимательской деятельностью. С 14 до 18 лет можно, например оформить самозанятость или открыть ИП, что дает больше возможностей для ведения бизнеса.
В обеих ситуациях требуется согласие родителей, а в случае с ИП оно должно быть обязательно заверено нотариально. Документ потребуется и для открытия счета ИП в банке. Правда, на этот раз нужно будет согласие на осуществление рассчетно-кассового обслуживания.
Согласно Трудовому кодексу РФ, ребенок с 14 лет может даже заключить трудовой договор или договор гражданско-правового характера. Однако до 16 лет его могут взять только на легкую работу, не вредящую здоровью. В любом случае здесь тоже потребуется согласие родителей.
В поездках по России
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Чаще всего согласие родителей на путешествия детей внутри страны не требуется. Ребенок может спокойно выехать в другой регион на экскурсию, посетить оздоровительный или детский лагерь, съездить на спортивные сборы. Однако и для таких поездок лучше оформить нотариальное согласие на сопровождение ребенка для родственников или других доверенных лиц: учителей, тренеров и так далее.
Документ может потребоваться при посадке на поезд или регистрации на рейс, заселении в некоторые отели. Кроме того, существует ряд особенностей в законодательствах регионов. Например, в Краснодарском крае несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах без родителей в определенное время суток. В этом случае сопровождающему может понадобиться доказательство правомерности нахождения с ним ребенка.
В нотариальном согласии родители могут прописать цель поездки, место, куда доверенное лицо может везти ребенка, а также срок действия согласия. Кроме того, можно предусмотреть полномочия, касающиеся сопровождения ребенка в медицинские организации, например в экстренной ситуации.
При выезде за рубеж
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Куда бы ни летел ребенок, у сопровождающих, даже если это родные бабушка или дедушка, обязательно должно быть соответствующее согласие. И даже присутствие одного из родителей не гарантирует, что согласие второго не потребуется: его могут попросить при пересечении границы или оформлении визы в некоторые страны. Многие из них, например Франция, требуют наличия согласия второго родителя для въезда.
Для нотариального удостоверения согласия на выезд за границу потребуется паспорт родителя и сопровождающего, а также свидетельство о рождении ребенка. Документ можно оформить сразу на несколько лет, если ребенок будет отправляться в путешествие в одну и ту же страну регулярно.
Важно отметить, что один из родителей может запретить ребенку покидать страну - для этого необходимо подать соответствующее заявление в МВД. При этом можно указать срок действия запрета и конкретные государства, на которые он распространяется. Оспорить такой запрет можно только в суде.
Согласие без границ
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Если родители не озаботились оформлением нотариального согласия на те или иные действия заранее, а такой документ экстренно потребовался сопровождающим ребенка, не стоит отчаиваться. Решить эту проблему можно с помощью "нотариальной телепортации". Главное - найти ближайшую нотариальную контору. Нотариус, к которому обратится родитель, может перевести согласие в электронный вид с сохранением юридической силы и моментально передать коллеге в город, где находится ребенок. Получивший электронный файл нотариус переведет его в привычный бумажный вид, удостоверит своей подписью и выдаст на руки сопровождающему.