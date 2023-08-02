Один не дома: когда и для чего ребенку требуется нотариальное согласие родителей

Один из самых важных видов согласий - согласие на сопровождение в медицинском учреждении. Такой документ может пригодиться не только в поездках. Например, ребенка в больницу может отвести супруг его матери, который не является биологическим отцом или официальным опекуном. При наличии такого согласия его пустят вместе с ребенком на прием к врачу, а также выдадут все необходимые документы: справки, выписки, результаты исследований и так далее.

Важно отметить, что принимать решение о проведении любых медицинских процедур с ребенком имеет право только родитель. Но в согласии он может указать, какие манипуляции уполномочен одобрить предъявитель документа.