В Новосибирской области внедрят проекты АСИ по развитию социальной сферы

Цель проектов заключается в том, чтобы помочь пациентам записываться в поликлиники, получать сопровождение беременным женщинам, семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также поддерживать и сохранять экологию

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Проекты Агентства стратегических инициатив (АСИ) по развитию социальной, образовательной и медицинской сфер будут внедрены в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба АСИ по итогам проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023".

"Глава Новосибирской области [Андрей Травников] поручил внедрить проекты АСИ по развитию социальной, медицинской и образовательной сферы региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель проектов - помочь пациентам записываться в поликлиники, получать сопровождение беременным женщинам, семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также поддерживать и сохранять экологию. Директор дивизиона "Качество жизни" Александр Пироженко, слова которого цитирует пресс-служба, добавил, что для внедрения в регионе предложены программы "Инклюзивное образование" (в рамках проекта "Открыто для всех"), "Платформа помощи" и "Дружелюбные организации социальной сферы". По его мнению, эти программы станут стимулом для повышения качества жизни населения региона.

Кроме того, директор проектов дивизиона "Технологии и предпринимательство" АСИ Александр Синицын предложил в пилотном режиме внедрить в Новосибирской области стандарт социального капитала бизнеса. "Ключевым элементом стандарта является рейтинг социально ответственных компаний. При достижении определенного уровня рейтинга предлагаем предоставлять компаниям пакет мер поддержки - в первую очередь административные меры, которые связаны с ускорением выдачи разрешений на строительство, введение в эксплуатацию объектов, предоставление земельных участков, а также финансовые и налоговые меры", - цитирует пресс-служба Синицына.

Представленные проекты

Также АСИ представили проект "Детский атлас" направленные на интерактивное изучение истории и географии родного края. Обучение ориентировано на взаимодействие учеников как с цифровой площадкой, так и с преподавателями. Проект вошел в топ-60 идей форума "Сильные идеи для нового времени - 2023", организованного АСИ и Фондом Росконгресс.

Проект "Зеленое ЖКХ" позволяет сократить выбросы парниковых газов посредством внедрения системы мониторинга, управления и цифрового контроля систем ЖКХ и объектов строительства. Команда проекта разработала единый программно-аппаратный комплекс, связывающий источники генерации, потребителей тепла и показания качества воздуха. Решение позволяет в режиме реального времени управлять теплогенерацией как одним из основных источников загрязнения воздуха с учетом экономии на ресурсах и достижении благоприятных параметров качества воздуха.

Кроме того, был представлен проект "Водно-зеленый каркас Новосибирской агломерации", задача которого закрепить термин "градоэкологический каркас" в федеральных и региональных документах территориального развития и благоустройства территорий, чтобы восстановить и сохранить городские природные экосистемы. Зеленые пространства в городах важны для очистки воздуха, повышения уровня влажности и снижения шума. Также такие экосистемы нужны для проведения рекреационных и культурных мероприятий и поддержания уровня здоровья населения.