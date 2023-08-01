В Общественной палате РФ предложили создать платформу о достижениях России

Xлен палаты Никита Анисимов подчеркнул необходимость работать над дальнейшим укреплением информационного суверенитета

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Члены Общественной палаты РФ предложили создать интерактивную интернет-платформу, на которой все желающие смогут делиться информацией об успехах и достижениях России. Об этом сообщил член палаты Никита Анисимов в своем Telegram-канале по итогам круглого стола "Технологический суверенитет. Основа для развития общества и благополучия граждан", который прошел в Якутске.

"Очень важно, чтобы аудитория в интернете могла сама принимать участие в создании позитивных новостей. Договорились на базе ОП РФ начать проработку идеи о создании интерактивной интернет-платформы, на которой россияне смогли бы делиться хорошими новостями и участвовать в информационной жизни своего города и всей страны. Это может быть сайт или публичный канал в мессенджере либо приложение с интерактивным участием для вовлечения пользователей - как самый оптимальный и удобный формат, на мой взгляд", - написал Анисимов.

Он отметил, что с помощью такого ресурса пользователи смогут получать контент по выбранным темам, делиться положительными инфоповодами, продвигать в информационном поле позитивную повестку.

"Участники круглого стола обратили внимание на многочисленные запросы и интерес своей аудитории в соцсетях к новостям о значимых успехах России. Нашей стране есть чем гордиться - это не только история, но и современные достижения в самых разных областях экономики, промышленности, науки, культуры, спорта. Это выдающиеся российские ученые, предприниматели, деятели искусства, спортсмены, люди труда", - добавил Анисимов.

Продвижение такого контента в интернете, по мнению участников круглого стола, будет способствовать сплочению российского общества, служить "информационным щитом от фейковой и деструктивной информации". Анисимов подчеркнул, что необходимо работать над дальнейшим укреплением информационного суверенитета.