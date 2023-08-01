В двух регионах ДФО с начала года восстановили права более 1,2 тыс. инвалидов

Речь идет о Хабаровском крае и Приморье

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Прокуроры восстановили права более чем 1,2 тыс. инвалидов в Хабаровском крае и Приморье, необеспеченных ранее средствами реабилитации. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"Свыше 1 тыс. инвалидов обеспечены средствами реабилитации надлежащего качества, погашены долги на приобретение технических средств реабилитации перед 205 лицами в размере 15,7 млн рублей", - говорится в сообщении. Нарушения были выявлены на основании поступивших обращений граждан и устранялись с начала года, уточнили ТАСС в управлении.

В Хабаровском крае общая сумма долга регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования по возмещению затрат на средства реабилитации составляла 14,5 млн рублей. Задолженность имелась перед более чем 200 гражданами, ее погасили после вмешательства прокуроров. С похожей проблемой столкнулись жители Приморья. Пяти инвалидам по представлению прокуратуры перечислили 1,2 млн рублей.

Помимо этого, граждане заявили, что хабаровское отделение фонда предоставило некачественные средства реабилитации. Приемка средств от поставщика проводилась формально без учета конкретных потребностей инвалидов. Руководителю территориального фонда внесено представление, по результатам которого инвалидов обеспечили качественными средствами реабилитации на 28 млн рублей. Заместителя управляющего отделением фонда привлекли к дисциплинарной ответственности.