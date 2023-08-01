В России за неделю зарегистрировали 2,9 тыс. случаев заболеваний COVID-19

Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон", сообщили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает снижаться, зарегистрировано более 2,9 тыс. случаев за неделю. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться. Зарегистрировано 2 985 случаев заболевания", - рассказали в пресс-службе.

Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".

"В рамках молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем новой коронавирусной инфекции в базу VGARus с нарастающим итогом по состоянию на 31.07.2023 года загружено более 269 тыс. геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования", - уточнили в ведомстве.

По данным на 25 июля, в РФ было зарегистрировано 3 182 случая заболеваемости COVID-19 за неделю.