В Таганроге первые 36 жителей получили единовременные выплаты после ЧП с ракетой ВСУ

Идут работы по замене оконных и дверных конструкций в самом пострадавшем жилом доме, заявил глава администрации города Андрей Фатеев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Первые 36 человек получили единовременные выплаты после ЧП с украинской ракетой в Таганроге, еще 14 - получат в ближайшее время, в пострадавшем доме ведутся ремонтные работы. Об этом глава администрации города Андрей Фатеев написал в своем Telegram-канале.

"Завершаются основные работы по расчистке территории, и мы приступаем к восстановительному этапу. 36 человек уже получили единовременные выплаты, 14 - получат в ближайшее время. Эта работа продолжается. Также уже идут работы по замене оконных и дверных конструкций в самом пострадавшем жилом доме", - написал он.

В министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области уточнили, что размер выплат пострадавшим зависит от результатов работы комиссии. "Производится оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека плюс оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости - 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости - 100 тыс. рублей на человека)", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в Таганроге упали обломки сбитой российскими системами ПВО ракеты комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Главным следственным управлением СК России по факту ракетной атаки возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).