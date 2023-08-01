Защита обжалует приговор осужденных за крушение бомбардировщика в Заполярье в 2019 году

Адвокат одного из подсудимых Юрий Касаткин отметил, что не были проведены все необходимые экспертизы

МУРМАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Защита обжалует приговор осужденных на 4 и 3,5 года лишения свободы условно командира войсковой части и руководителя полетов, которых обвиняли в крушении бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме Оленья в Мурманской области в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС адвокат одного из подсудимых Юрий Касаткин.

"Конечно, будем обжаловать. Нас не устраивает приговор, несмотря на условные сроки. Я считаю, что мой подзащитный должен быть оправдан в полном объеме, потому что он невиновен в совершении данного преступления", - сказал Касаткин.

Он добавил, что, по его мнению, суд не учел позицию защиты, а также не были проведены все необходимые экспертизы. "Я считаю, что это нужно было сделать, потому что именно в соответствии с экспертизой можно было установить истинную причину данной катастрофы. Будем добиваться, чтобы суд второй инстанции провел эту экспертизу, которая прояснит всю ситуацию", - подчеркнул Касаткин.

22 января 2019 года на аэродроме Оленья в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22МЗ. В результате ЧП погибли три члена экипажа, еще один выжил. После инцидента было возбуждено уголовное дело, следствие обвинило в халатности и нарушении правил полетов командира войсковой части Владимира Алесенко и руководителя полетов Владимира Степанова. Свою вину они не признают.

Мурманский гарнизонный военный суд приговорил командира войсковой части и руководителя полетов к условным срокам лишения свободы на 4 и 3,5 года соответственно. Гражданские иски о возмещении материального ущерба на сумму около 100 млн рублей, которые подали к подсудимым Министерство обороны РФ и жены погибших членов экипажа, суд удовлетворил частично, постановив взыскать с командира войсковой части и руководителя полетов 2,5 и 2 млн рублей соответственно. Женам погибших присудили моральную компенсацию по 750 тыс. рублей, выплатить которые суд обязал Минобороны.