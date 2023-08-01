СМИ: в ЕС из-за изменения климата могут распространиться переносимые комарами вирусы

По информации ABC, речь идет о таких заболеваниях, как лихорадка денге, чикунгунья и вирус Зика

МАДРИД, 1 августа. /ТАСС/. Изменение климата может привести к распространению в Европе случаев заражения вирусами, переносчиками которых являются комары. Об этом сообщила испанская газета ABC.

По ее версии, ООН уже предупредила, что климатическое изменение "ставит под угрозу" европейские страны, которые могут столкнуться с "рекордным числом инфекций", переносимых этими насекомыми. Как поясняет издание, речь идет о таких заболеваниях, как лихорадка денге, чикунгунья, вирус Зика, переносчиками которых являются комары вида Aedes albopictus из Юго-Восточной Азии. Такие насекомые уже обосновались в разных частях Испании. Другие москиты, которые представляют собой опасность по тем же причинам, также замечены в королевстве.

Что касается Европы, то в 2013 году этот вид комаров находился в восьми странах ЕС, а в 2023 году - в 13 государствах. Профессор ветеринарного факультета Университета Сарагосы Сара Делакур пояснила, что "эпидемиологический сценарий в Европе изменился в результате изменения климата, что привело к увеличению популяций" комаров, способных передавать болезни. "Тем не менее факт наличия комаров не означает, что будет вспышка заболеваний, <...> но риск есть", - отметила эксперт.

Как указывает специалист по трансмиссивным болезням Селин Госснер, наиболее подходящей средой для Aedes albopictus стал средиземноморский климат, поэтому "неудивительно, что число случаев [заражения лихорадкой] денге растет". В последние годы "инвазивные виды комаров" появились в "тех районах ЕС, которые ранее не были затронуты", отметила директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон. "Если это продолжится, будет больше случаев [заражения] и, возможно, смертей от таких болезней, как лихорадка денге или лихорадка Западного Нила", - констатировала эксперт.