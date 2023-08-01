Аксенов прокомментировал введенные ограничения для судоходства в Керченском проливе

По словам главы Крыма, изменения не повлияют на рыболовство

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Введенные Минобороны РФ ограничения для гражданского судоходства в акватории Керченского пролива существенно не повлияют на работу рыболовов из Республики Крым, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"По рыболовству мы все урегулировали, нашли инструменты - никто препятствовать им не будет. Глобально ограничения не повлияют (на рыболовство - прим. ТАСС)", - сказал Аксенов.

Глава региона уточнил, что за время действия ограничений к властям Крыма поступило шесть обращений от рыболовов, решения по всем принимаются "в ручном режиме".

В пятницу оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что командование Минобороны РФ запретило проход всех маломерных судов в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон, а также между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Запрет не действует лишь для кораблей, катеров и судов военно-морского флота, пограничных органов и войск Национальной гвардии РФ. Также действует ограничение на постановку на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и иные подводные работы.